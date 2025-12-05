الشرطة النيوزيلندية تستعيد قلادة ابتلعها لص في متجر مجوهرات

قالت شرطة نيوزيلندا، التي أمضت ستة أيام في مراقبة كل حركة أمعاء لرجل متهم بابتلاع قلادة مستوحاة من أفلام جيمس بوند من متجر مجوهرات، يوم الجمعة إنها استعادت القلادة المزعومة.



وقال متحدث باسم الشرطة إن القلادة البالغ قيمتها 33 ألف دولار نيوزيلندي ( 19 ألف دولار أميركي) تم استردادها من الجهاز الهضمي للرجل مساء الخميس بطرق طبيعية، ولم تكن هناك حاجة لتدخل طبي.



يشار إلى ان الرجل،32 عاما، والذي لم يكشف عن هويته، محتجز لدى الشرطة منذ أن زعم أنه ابتلع قلادة الأخطبوط المرصعة بالجواهر في متجر للمجوهرات في مدينة أوكلاند في 28 نوفمبر. وتم القبض عليه داخل المتجر بعد دقائق من السرقة المزعومة.



وكانت المسروقات عبارة عن قلادة على شكل بيضة فابرجيه محدودة الإصدار ومستوحاة من فيلم جيمس بوند لعام 1983 "أوكتوبوسي".



ومن المقرر أن يمثل الرجل أمام محكمة مقاطعة أوكلاند في 8 ديسمبر. وقد مثل أمام المحكمة لأول مرة في 29 نوفمبر. ومنذ ذلك الحين، تمركز الضباط على مدار الساعة مع الرجل لانتظار ظهور الدليل.