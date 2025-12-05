الولايات المتحدة تخفض فترة تصاريح عمل المهاجرين إلى 18 شهراً

أعلنت إدارة ترامب، أنها ستشدد سياسات الهجرة الخاصة بها، حيث خفضت فترة تصريح العمل للاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين في الولايات المتحدة من خمس سنوات إلى 18 شهراً.



وقالت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية إن التغيير سيسمح بإجراء فحوصات أكثر تكراراً على الرعايا الأجانب.



وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن التعديل يؤثر على مئات الآلاف من الأشخاص ويؤثر أيضاً على الشركات التي تعتمد على طالبي اللجوء الحاصلين على تصاريح عمل.



وكانت الهجرة محوراً رئيسياً لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووفقاً لوزارة الأمن الداخلي، غادر ما يقرب من 2 مليون شخص الولايات المتحدة منذ تولي ترامب منصبه في يناير الماضي، بما في ذلك 530 ألفاً عملية ترحيل و1.6 مليون شخص "رحلوا طوعاً بأنفسهم".

وقالت الإدارة إنها تهدف إلى زيادة عمليات الترحيل إلى 600 ألف بحلول نهاية العام.