السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إلغاء رحلات شركة كبرى يشلّ مطارات رئيسية في الهند

إلغاء رحلات شركة كبرى يشلّ مطارات رئيسية في الهند
5 ديسمبر 2025 13:11

اجتاحت الفوضى مطارات رئيسية في الهند اليوم الجمعة، بينما كافح ركاب أكبر شركة طيران في البلاد/ إنديجو/ للتكيف مع الاضطرابات والإلغاءات واسعة النطاق للرحلات الجوية الناجمة عن القواعد الجديدة التي تحد من ساعات عمل الطاقم والطيارين.
وظهرت مشاهد الإحباط في المطار، حيث نام الركاب على أرضيات المطار، وانتظروا لساعات طويلة في طوابير أمام مكاتب خدمة العملاء، وانتظروا دون أي اتصال واضح من شركة الطيران.
وكان اليوم الجمعة هو اليوم الرابع على التوالي من الاضطرابات، حيث تكافح شركة الطيران منخفضة التكاليف وسط القواعد الجديدة، التي تفرض فترات راحة أطول، وتُحد من ساعات الطيران الليلي لمعالجة المخاوف بشأن التعب والسلامة.
ودخلت المرحلة الأولى من القواعد حيز التنفيذ في يوليو، بينما انطلقت المرحلة الثانية في نوفمبر.
وواجهت شركة إنديجو صعوبة في تعديل الجداول الزمنية في الوقت المناسب، مما أدى إلى إلغاءات واضطرابات واسعة النطاق. 

أخبار ذات صلة
«قمة نيودلهي».. بوتين ومودي يتفقان على تعزيز التجارة
في حوار «تريندز-أوبزرفر».. مناقشة دور مراكز الفكر في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الشرق الأوسط والهند
المصدر: د ب أ
رحلات جوية
الهند
آخر الأخبار
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
الرياضة
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
اليوم 12:30
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 12:22
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
الترفيه
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
اليوم 12:11
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
الرياضة
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
اليوم 11:58
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
الرياضة
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©