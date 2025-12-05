السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
الأخبار العالمية

أوكرانيا تعلن قصف منشآت نفطية في روسيا

حريق جراء قصف منشأة نفطية في روسيا
5 ديسمبر 2025 17:28

قال الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، إنه نفذ ضربات بعيدة المدى خلال الليل في روسيا استهدفت مصفاة نفط في مدينة سيزران وميناء تيمريوك في منطقة كراسنودار.
وذكرت هيئة الأركان العامة، في بيان، أنها لا تزال تقيّم مستوى الأضرار.
بدوره، قال مركز الطوارئ في ميناء تيمريوك إن هجوما بطائرات مسيرة تسبب في نشوب حريق في الميناء المطل على بحر آزوف.
ويتعامل الميناء مع غاز البترول المسال والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الحبوب وسلع غذائية أخرى.
وأردف مركز الطوارئ يقول في بيان على تطبيق "تلغرام"، "اندلع حريق... وتعمل الخدمات الخاصة وأجهزة الطوارئ في الموقع".
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 41 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، من بينها واحدة فوق منطقة كراسنودار حيث يقع الميناء.

المصدر: وكالات
