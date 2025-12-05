السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الرئيس اللبناني: لا رجوع عن حصر السلاح بيد الجيش

الرئيس اللبناني يستقبل وفدا من مجلس الأمن الدولي
5 ديسمبر 2025 18:40

جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، التأكيد على أن بلاده "لا تريد الحرب"، مؤكدا أن "لا رجوع" عن قرار حصر السلاح بيد الجيش.
وخلال استقباله وفدا من سفراء وممثلي بعثات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، في إطار زيارة إلى لبنان تستمر يومين، قال عون "نحن لا نريد الحرب من جديد. لقد تعذب الشعب اللبناني بما يكفي ولن تكون هناك عودة الى الوراء".
وشدد، وفق بيان عن الرئاسة، على أن "الجيش اللبناني سيقوم بدوره كاملا.. وعلى المجتمع الدولي أن يسانده ويدعمه"، مؤكدا أن حصر السلاح بيد الجيش "يشكل هدفا أساسيا.. ونحن مصممون على تنفيذه وطلبنا من الجميع التعاون لتحقيق هذا الهدف الذي لا رجوع عنه، وإن تطلّب ذلك بعض الوقت".
ودعا المجتمع الدولي الى "الضغط" على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار. وأوضح "بدأ قبل يومين فصل جديد من المفاوضات" التي "تهدف أساسا إلى وقف الأعمال العدائية على الأراضي اللبنانية".
وتعقد اللجنة المكلفة وقف إطلاق النار جلسات جديدة بدءا من 19 الجاري، وفق ما أبلغ عون مجلس الوزراء أمس الخميس.
والتقى وفد مجلس الأمن، الذي يترأسه السفير السلوفيني سامويل زبوغار، في بيروت عددا من المسؤولين اللبنانيين اليوم الجمعة. ومن المتوقع أن يزور الوفد، غدا السبت، المنطقة الحدودية، لمعاينة التقدم في تطبيق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان برفقة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس.

المصدر: وكالات
لبنان
نزع السلاح
الأمم المتحدة
مجلس الأمن الدولي
