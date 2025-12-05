السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مباحثات جديدة بين أميركا وأوكرانيا بشأن خطة سلام

ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر
5 ديسمبر 2025 21:02

صرح مسؤول في كييف بأن مباحثات جديدة بين أوكرانيا والولايات المتحدة مقررة اليوم الجمعة في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية لمناقشة الخطة الأميركية الهادفة الى إنهاء الأزمة الأوكرانية.
وقال أولكسندر بيفز مستشار الرئاسة الأوكرانية "نعم، هناك اجتماع جديد مرتقب الجمعة"، موضحا أن رئيس الوفد الأوكراني المفاوض رستم عمروف موجود في ميامي.
وأشار مسؤول أميركي، طالبا عدم كشف هويته الأربعاء، إلى أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، سيلتقيان عمروف الخميس في فلوريدا.
ولفت مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، في منشور على منصة "إكس"، إلى أن "العملية الدبلوماسية وإن كانت تجري بشكل رئيسي وراء الكواليس، (...) فإن المواقف واضحة".
وتابع "أوكرانيا تريد انتهاء الحرب وهي مستعدة لمحادثات".
منذ عرض الخطة الأميركية قبل نحو ثلاثة أسابيع، جرت جلسات محادثات عدة مع الأوكرانيين في جنيف وفلوريدا بهدف تعديل النص لمراعاة مطالب كييف.
كما عُرضت الوثيقة، الأربعاء، على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة لموسكو التقاه خلالها ويتكوف وكوشنر.
ولم ترشح تفاصيل كثيرة بشأن الخطة المعدلة.
بعد الاجتماع في موسكو، أكد الكرملين إحراز تقدّم، لكنه أشار إلى أنه لا تزال هناك حاجة لـ"كثير من العمل" للوصول إلى تسوية للنزاع المستمر منذ فبراير 2022.

المصدر: وكالات
