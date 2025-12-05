روسيا تعلن السيطرة على بلدة في دونتسك

واصل الجيش الروسي، اليوم الجمعة، تقدّمه الميداني في جبهات القتال في شرق أوكرانيا على حساب القوات الأوكرانية.

وأعلن سيطرته على بلدة "بيزيميني" في منطقة دونتسك الشرقية، حيث تتركّز المعارك.

وتؤكد روسيا، من حين لآخر، سيطرتها على قرى وبلدات في أوكرانيا. كان آخرها بلدة بوكروفسك ذات الأهمية الاستراتيجية شرقي البلاد. لكن رئيس هيئة الأركان الأوكرانية أوليكسندر سيرسكي رفض، أمس الخميس، تصريحات روسيا بالسيطرة على البلدة.

وكتب سيريكي، عبر موقع فيسبوك "تواصل الوحدات الأوكرانية السيطرة على الشطر الشمالي من بوكروفسك". وأضاف سيرسكي أن تنظيم خطوط إعادة الإمداد وإجلاء الجرحى وإجراءات التصدي للمسيرات تمت مناقشتها في اجتماع.

كما رفض الجيش الأوكراني تصريحات روسية، صادرة يوم الاثنين، بشأن السيطرة على "فوفتشانسك" على الحدود الروسية في منطقة خاركيف.