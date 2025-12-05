السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روبيو يعلّق على الغرامة الأوروبية على منصة "إكس"

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
5 ديسمبر 2025 21:43

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إن الغرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تشكل "هجوما على الشعب الأميركي من جانب حكومات أجنبية".
وأكد روبيو، في منشور على منصة "إكس"، أن "الغرامة، البالغة 140 مليون دولار التي فرضتها المفوضية الأوروبية، ليست مجرد هجوم على إكس، بل هي هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي من جانب حكومات أجنبية".
وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن "عصر الرقابة على الأميركيين عبر الإنترنت قد انتهى".
وفرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو على شبكة "إكس" التي يملكها إيلون ماسك،. 
وهذه أول عقوبة تفرضها المفوضية الأوروبية بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي أُقر قبل عامين لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار على الإنترنت.
وقالت هينا فيركونين، مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، للصحافيين "هذا القرار يتعلق بشفافية إكس ولا علاقة له بالرقابة". 
وأضافت "إذا التزمتَ بقواعدنا، فلن نفرض عليك غرامة، الأمر بهذه البساطة".

أخبار ذات صلة
ماكرون يدعو إلى وحدة الموقف الأوروبي والأميركي من أوكرانيا
الإمارات تؤكد أهمية وجود أطر عمل متوازنة تدعم النمو
المصدر: وكالات
ماركو روبيو
منصة إكس
غرامة
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
الرياضة
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
اليوم 12:30
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 12:22
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
الترفيه
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
اليوم 12:11
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
الرياضة
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
اليوم 11:58
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
الرياضة
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©