السبت 6 ديسمبر 2025
الأخبار العالمية

روسيا تحذّر من "عواقب وخيمة" جراء استخدام أصولها المجمدة

مؤسسة لإيداع الأوراق المالية في بلجيكا، حيث يتم الاحتفاظ بالأصول الروسية المجمدة
5 ديسمبر 2025 22:01

حذّر سيرغي نيتشايف، السفير الروسي لدى ألمانيا، اليوم الجمعة، من أن خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا ستكون لها "عواقب وخيمة" على التكتل.
وقال نيتشايف، في بيان أرسله إلى وكالات الأنباء، إن "أي استخدام لأصول روسية سيادية دون موافقة روسيا تُعدّ سرقة. ومن الواضح أيضًا أن سرقة أموال الدولة الروسية ستكون لها عواقب وخيمة".
وعرضت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، خيارين لمنح أوكرانيا 90 مليار يورو (105 مليارات دولار أميركي) للعامين المقبلين، إما باستخدام الأصول الروسية المجمدة أو اقتراض المال من الأسواق الدولية.
وأوضحت المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أنها تُفضّل "قرض تعويضات" باستخدام أصول الدولة الروسية المجمدة في أوروبا بسبب الأزمة في أوكرانيا. لكن بلجيكا، التي يوجد فيها الجزء الأكبر من تلك الأصول، عبّرت عن مجموعة من المخاوف قائلة إن المقترحات التي قُدمت لم تُعالجها بشكل مُرضٍ.

المصدر: آ ف ب
روسيا
أصول مجمدة
الاتحاد الأوروبي
