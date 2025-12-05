السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مسؤولون من الصين وأميركا يجرون محادثات "بناءة"

علما الصين والولايات المتحدة
5 ديسمبر 2025 22:38

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ أجرى مكالمة "تفصيلية وبناءة" عبر الفيديو مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جاميسون جرير اليوم الجمعة.
وقالت الوكالة إن الجانبين اتفقا على تعزيز التنمية المستدامة للعلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، و"توسيع قائمة التعاون وتقصير قائمة المشاكل".
وأضافت شينخوا أن الطرفين كان "تقييمهما إيجابيا" لتنفيذ نتائج المحادثات التجارية السابقة، وناقشوا الخطوات التالية في تنفيذ التعاون ومعالجة مخاوف بعضهما البعض.
واتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية وإلغاء بعض القيود المفروضة على الصادرات لمدة عام بعد اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في أواخر أكتوبر الماضي.

أخبار ذات صلة
محمد كركوتي يكتب: مواجهة صناعية أوروبية صينية
أميركا تكشف عن استراتيجية توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة
المصدر: رويترز
الصين
الولايات المتحدة
وي فنغ خه
سكوت بيسنت
آخر الأخبار
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
الرياضة
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
اليوم 12:30
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 12:22
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
الترفيه
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
اليوم 12:11
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
الرياضة
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
اليوم 11:58
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
الرياضة
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©