مسؤولون من الصين وأميركا يجرون محادثات "بناءة"

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ أجرى مكالمة "تفصيلية وبناءة" عبر الفيديو مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جاميسون جرير اليوم الجمعة.

وقالت الوكالة إن الجانبين اتفقا على تعزيز التنمية المستدامة للعلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، و"توسيع قائمة التعاون وتقصير قائمة المشاكل".

وأضافت شينخوا أن الطرفين كان "تقييمهما إيجابيا" لتنفيذ نتائج المحادثات التجارية السابقة، وناقشوا الخطوات التالية في تنفيذ التعاون ومعالجة مخاوف بعضهما البعض.

واتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية وإلغاء بعض القيود المفروضة على الصادرات لمدة عام بعد اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في أواخر أكتوبر الماضي.