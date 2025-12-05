حكومة كولومبيا ومجموعة مسلحة توقّعان اتفاقا في قطر

وقّعت الحكومة الكولومبية وجماعة مسلحة، اليوم الجمعة، اتفاقا في قطر تعهّدتا فيه بمواصلة المحادثات الرامية في نهاية المطاف إلى نزع سلاح المجموعة وإرساء السلام في مناطق تسيطر عليها.

مجموعة "كلان ديل غولفو" منبثقة من منظمات مسلّحة يمينية وتسمي نفسها "جيش غايتانيستا الكولومبي".

تُشكل هذه الجماعة، التي تضم 7500 عنصر، أحد التحديات الأمنية الرئيسية التي تواجه الحكومة اليسارية في البلاد، وهي منخرطة في محادثات مع بوغوتا ترمي إلى نزع سلاحها مقابل استفادتها من تسويات قضائية وضمانات أمنية.

منذ انتخابه في العام 2022، يسعى الرئيس غوستافو بيترو للتوصل من خلال التفاوض إلى نزع سلاح مجموعات متمردة عدة تنشط في البلد الواقع في أميركا اللاتينية.

قبيل توقيع الاتفاق، قالت ممثلة الحكومة الكولومبية أغيدا غوميز إن "كولومبيا اختارت السلام بالتفاوض وتشكر كل الدول التي تواكبنا في هذا المسار".

واضطلعت قطر والنرويج وسويسرا وإسبانيا بدور وساطة في "اتفاق الدوحة لترسيخ الالتزام بالسلام".

وأوضح الوسطاء أن الالتزام الذي وقّعه الطرفان يشمل مسارين.

المسار الأول يتّصل بمكافحة إنتاج المخدرات ومكافحة تجنيد فتيان وأطفال في "كلان ديل غولفو" في 15 منطقة.

أما المسار الثاني، فيتّصل بدمج أطفال مجنّدين في المجتمع.

وقال ممثل المجموعة لويس أرماندو بيريز كاستانيدا إن "هذه العملية تبرز التزام القيادة المشتركة... بالسلام مع الأراضي والأشخاص التابعين لجيش غايتانيستا الكولومبي".