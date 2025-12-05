السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حكومة كولومبيا ومجموعة مسلحة توقّعان اتفاقا في قطر

مراسم توقيع اتفاق بين حكومة كولومبيا ومجموعة مسلحة في قطر
5 ديسمبر 2025 22:54

وقّعت الحكومة الكولومبية وجماعة مسلحة، اليوم الجمعة، اتفاقا في قطر تعهّدتا فيه بمواصلة المحادثات الرامية في نهاية المطاف إلى نزع سلاح المجموعة وإرساء السلام في مناطق تسيطر عليها.
مجموعة "كلان ديل غولفو" منبثقة من منظمات مسلّحة يمينية وتسمي نفسها "جيش غايتانيستا الكولومبي".
تُشكل هذه الجماعة، التي تضم 7500 عنصر، أحد التحديات الأمنية الرئيسية التي تواجه الحكومة اليسارية في البلاد، وهي منخرطة في محادثات مع بوغوتا ترمي إلى نزع سلاحها مقابل استفادتها من تسويات قضائية وضمانات أمنية.
منذ انتخابه في العام 2022، يسعى الرئيس غوستافو بيترو للتوصل من خلال التفاوض إلى نزع سلاح مجموعات متمردة عدة تنشط في البلد الواقع في أميركا اللاتينية.
قبيل توقيع الاتفاق، قالت ممثلة الحكومة الكولومبية أغيدا غوميز إن "كولومبيا اختارت السلام بالتفاوض وتشكر كل الدول التي تواكبنا في هذا المسار".
واضطلعت قطر والنرويج وسويسرا وإسبانيا بدور وساطة في "اتفاق الدوحة لترسيخ الالتزام بالسلام".
وأوضح الوسطاء أن الالتزام الذي وقّعه الطرفان يشمل مسارين.
المسار الأول يتّصل بمكافحة إنتاج المخدرات ومكافحة تجنيد فتيان وأطفال في "كلان ديل غولفو" في 15 منطقة.
أما المسار الثاني، فيتّصل بدمج أطفال مجنّدين في المجتمع.
وقال ممثل المجموعة لويس أرماندو بيريز كاستانيدا إن "هذه العملية تبرز التزام القيادة المشتركة... بالسلام مع الأراضي والأشخاص التابعين لجيش غايتانيستا الكولومبي".

أخبار ذات صلة
وزير أميركي: "نأمل" إتمام اتفاق مع الصين بشأن المعادن قريبا
عطل في طائرة وزير الخارجية الألماني يؤجل زيارته إلى كولومبيا
المصدر: وكالات
كولومبيا
اتفاق
جماعة مسلحة
آخر الأخبار
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
الرياضة
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
اليوم 12:30
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 12:22
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
الترفيه
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
اليوم 12:11
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
الرياضة
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
اليوم 11:58
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
الرياضة
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©