السويد تقطع مساعدات عن دول عدة وتوجهها إلى أوكرانيا

أعلنت الحكومة السويدية، الجمعة، أنها ستقطع المساعدات عن دول عدة وستغلق ثلاث سفارات في إطار عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق ترمي إلى تخصيص التمويل لدعم أوكرانيا.

وقال وزير التنمية الدولية السويدي بنيامين دوسا، في تصريح لصحافيين، إن السويد ستقطع في العام المقبل تدريجيا المساعدات عن أربع دول أفريقية هي: موزمبيق وتنزانيا وزيمبابوي وليبيريا وكذلك عن بوليفيا وستغلق سفاراتها في الدول الثلاث الأخيرة حيث كان التركيز منصبا على المساعدات التنموية.

وتابع دوسا أن "الحكومة تخطّط لزيادة المساعدات لأوكرانيا إلى عشرة مليارات كرونة سويدية على الأقل (1,06 مليار دولار أميركي)... ما يعني أننا سنخصّص حاليا نحو 20 بالمئة من إجمالي مساعداتنا لهذا الهدف المحدد".

وأشار إلى أن المساعدات السويدية للدول الأفريقية الأربع بلغت أكثر من 50 مليار كرونة على مدى السنوات الـ 25 الماضية.

وأكد دوسا أن التغيير لن يؤثر على المساعدات الإنسانية السويدية، وقال إن القرار ينسجم مع أولويات متّصلة بالمساعدات حدّدتها الحكومة.

وقال دوسا "لفترة مطوّلة بقيت المساعدات السويدية مشتّتة للغاية"، مشبّها إياها بأنها "رشاش مياه".

وتابع "في كثير من الحالات، لا نعرف حتى ما إذا كان دعمنا عاد بأي فائدة".