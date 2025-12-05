السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ماكرون يدعو إلى وحدة الموقف الأوروبي والأميركي من أوكرانيا

ماكرون يتحدث في جامعة سيتشوان خلال زيارته إلى الصين
6 ديسمبر 2025 01:50

شينغدو (وكالات)

الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، من الصين رسائل في شأن مساعي واشنطن لإنها الحرب في أوكرانيا، بأن دعا في اليوم الأخير من زيارته الدولة الآسيوية العملاقة إلى مواصلة دعم كييف، مشدداً على ضرورة توحيد موقف الأوروبيين والأميركيين بهذا الشأن.
وقبل أن يختتم ماكرون زيارته للصين في أجواء بعيدة من السياسة، غداة محادثات في شأن أوكرانيا والتجارة، اعتبر أن «الوحدة بين الأميركيين والأوروبيين بشأن القضية الأوكرانية أمرٌ لا غنى عنه».
وأضاف «نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام. والولايات المتحدة الأميركية بحاجة إلينا لضمان أن يكون هذا السلام متيناً ودائماً».
وتمنى ماكرون على نظيره الصيني العمل من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، داعياً إلى تصحيح اختلالات الميزان التجاري مع فرنسا وأوروبا.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
فرنسا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
أميركا
الحرب في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي
