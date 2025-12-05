ماكرون يدعو إلى وحدة الموقف الأوروبي والأميركي من أوكرانيا

شينغدو (وكالات)

وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، من الصين رسائل في شأن مساعي واشنطن لإنها الحرب في أوكرانيا، بأن دعا في اليوم الأخير من زيارته الدولة الآسيوية العملاقة إلى مواصلة دعم كييف، مشدداً على ضرورة توحيد موقف الأوروبيين والأميركيين بهذا الشأن.

وقبل أن يختتم ماكرون زيارته للصين في أجواء بعيدة من السياسة، غداة محادثات في شأن أوكرانيا والتجارة، اعتبر أن «الوحدة بين الأميركيين والأوروبيين بشأن القضية الأوكرانية أمرٌ لا غنى عنه».

وأضاف «نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام. والولايات المتحدة الأميركية بحاجة إلينا لضمان أن يكون هذا السلام متيناً ودائماً».

وتمنى ماكرون على نظيره الصيني العمل من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، داعياً إلى تصحيح اختلالات الميزان التجاري مع فرنسا وأوروبا.