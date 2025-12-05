«قمة نيودلهي».. بوتين ومودي يتفقان على تعزيز التجارة

نيودلهي (الاتحاد)

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي محادثات قمة في نيودلهي، أمس، حيث احتفت الهند بالرئيس الروسي، وأبلغه مودي أن بلاده تدعم جهود السلام في أوكرانيا.

وأجرى بوتين أول زيارة له إلى الهند منذ أربع سنوات، بهدف تعزيز التجارة بين البلدين. وعقب المحادثات، أعلن بوتين ومودي أن الهند وروسيا أنهتا برنامجاً للتعاون الاقتصادي حتى عام 2030، يهدف إلى تنويع الأعمال المشتركة، وزيادة حجم التجارة السنوية إلى 100 مليار دولار بحلول ذلك العام. كما شددا على قوة الروابط في مجال الطاقة.

وقال مودي لبوتين في مستهل محادثاتهما: «الهند ليست محايدة بل لديها موقف وهو دعم السلام.. نحن ندعم كل الجهود المبذولة من أجل السلام، ونقف جنباً إلى جنب مع كل مبادرة تتخذ من أجل السلام». ورداً على ذلك، شكر بوتين مودي على اهتمامه وجهوده الرامية إلى حل الصراع.

وقال بوتين: «لقد أتيحت لنا الفرصة، وأنت منحتني هذه الفرصة، للتحدث بالتفصيل عما يحدث على المسار الأوكراني وعن الخطوات التي نتخذها بالاشتراك مع بعض الشركاء الآخرين، نحو تسوية سلمية محتملة للأزمة».