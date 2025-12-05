الكرملين: المحادثات مع واشنطن مشجعة

عواصم (وكالات)

أكد الكرملين، أمس، أن روسيا والولايات المتحدة تحرزان تقدماً في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وأن موسكو مستعدة لمواصلة العمل مع الفريق الأميركي الحالي.

يأتي ذلك فيما يعقد مسؤولون أميركيون وأوكرانيون مباحثات مكثفة لمناقشة الخطة الأميركية الهادفة إلى إنهاء الحرب مع روسيا. وقال أولكسندر بيفز، مستشار الرئاسة الأوكرانية «هناك اجتماع جديد»، موضحاً أن رئيس الوفد الأوكراني المفاوض رستم عمروف موجود في ميامي. وقال مصدر مطلع إن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاص، التقى بكبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف في فلوريدا، أمس الأول، فيما عقدا اجتماعاً آخر الجمعة. وأشار المصدر إلى إطلاع ويتكوف المسؤول الأوكراني على اجتماعه في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات استمرت خمس ساعات مع مبعوثين يمثلان الولايات المتحدة مساء الثلاثاء الماضي، وقال الكرملين إنه قبل بعض بنود خطة السلام التي صاغتها الولايات المتحدة، ورفض بنوداً أخرى.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن يوري أوشاكوف أحد مساعدي الكرملين قوله: «نحن الآن في انتظار رد فعل زملائنا الأميركيين على المناقشة التي أجريناها يوم الثلاثاء».

وأضاف أنه لا توجد خطط لإجراء اتصال هاتفي بين بوتين وترامب، ولم يتم كذلك تحديد موعد لاجتماع جديد مع المبعوث الأميركي ويتكوف.