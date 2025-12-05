لبنان: لا نريد حرباً مع إسرائيل

بيروت (الاتحاد)

جدّد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس، أمام وفد مجلس الأمن الدولي التأكيد على أن بلاده «لا تريد الحرب» مع إسرائيل، بعيد بدء محادثات مباشرة معها، مؤكداً أن «لا رجوع» عن قرار حصر السلاح بيد الجيش.

وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيل لنطاق عملياتها في لبنان، بعد عام من وقف إطلاق النار مع حزب الله، انضم مدنيان لبناني وإسرائيلي هذا الأسبوع إلى عضوية اللجنة المكلفة مراقبة تطبيق الاتفاق، في أول لقاء مباشر منذ عقود.

وخلال استقباله، أمس، وفداً من سفراء وممثلي بعثات مجلس الأمن الدولي، في إطار زيارة للبنان تستمر ليومين، قال عون: «نحن لا نريد الحرب من جديد.. لقد تعذب الشعب اللبناني بما يكفي ولن تكون هناك عودة إلى الوراء».

وشدد، وفق بيان للرئاسة، على أن «الجيش اللبناني سيقوم بدوره كاملا.. وعلى المجتمع الدولي ان يسانده ويدعمه».