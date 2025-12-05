السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

توغل جديد للقوات الإسرائيلية في جنوب سوريا

سيارات عسكرية إسرائيلية عند معبر القنيطرة - أرشيفية
6 ديسمبر 2025 01:50

دمشق (وكالات) 

أخبار ذات صلة
كأس العرب.. فلسطين تتحدى سوريا وقطر وتونس تتمسكان بالأمل
مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

توغلت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس، في قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة بجنوب سوريا. وأشارت تقارير سورية إلى توغل قوة إسرائيلية مؤلفة من ست آليات، باتجاه القرية، من دون ورود معلومات حتى الآن عن قيامها بنصب حاجز في المنطقة. 
ويأتي هذا التوغل بعد سلسلة انتهاكات مماثلة، حيث جددت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس الأول، اعتداءاتها على الأراضي السورية، مستهدفة عدة قرى في محافظة درعا بالمدفعية. وذكرت التقارير أن مدفعية الجيش الإسرائيلي أطلقت 8 قذائف من الجولان المحتل باتجاه المنطقة بين قريتي كوية وقرية عابدين في ريف درعا الغربي.  وأشارت إلى أن إحدى القذائف سقطت بالقرب من منزل سكني في كوية.

سوريا
سوريا وإسرائيل
إسرائيل
القوات الإسرائيلية
التوغل الإسرائيلي
القنيطرة
الجيش الإسرائيلي
آخر الأخبار
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
الرياضة
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
اليوم 12:30
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 12:22
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
الترفيه
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
اليوم 12:11
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
الرياضة
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
اليوم 11:58
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
الرياضة
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©