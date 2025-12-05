توغل جديد للقوات الإسرائيلية في جنوب سوريا

دمشق (وكالات)

توغلت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس، في قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة بجنوب سوريا. وأشارت تقارير سورية إلى توغل قوة إسرائيلية مؤلفة من ست آليات، باتجاه القرية، من دون ورود معلومات حتى الآن عن قيامها بنصب حاجز في المنطقة.

ويأتي هذا التوغل بعد سلسلة انتهاكات مماثلة، حيث جددت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس الأول، اعتداءاتها على الأراضي السورية، مستهدفة عدة قرى في محافظة درعا بالمدفعية. وذكرت التقارير أن مدفعية الجيش الإسرائيلي أطلقت 8 قذائف من الجولان المحتل باتجاه المنطقة بين قريتي كوية وقرية عابدين في ريف درعا الغربي. وأشارت إلى أن إحدى القذائف سقطت بالقرب من منزل سكني في كوية.