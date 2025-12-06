الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

عاصفة قطبية تجتاح مناطق في أميركا

عاصفة قطبية تجتاح مناطق في أميركا
6 ديسمبر 2025 10:31

 اجتاحت موجة من الهواء القطبي معظم الأجزاء الوسطى والشرقية من الولايات المتحدة، أمس الجمعة، مع درجات حرارة أدنى من المعتاد في هذا الوقت من العام، مسجلة أرقاماً قياسية من أيوا وميشيجان إلى نيويورك.
وقال مارك تشينارد من المركز الأميركي للتنبؤ بالطقس إن موجة البرودة القطبية بدأت يوم الخميس ومن المتوقع أن تستمر خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، مما يجعلها موجة البرد الأطول والأكثر شدة في هذا الموسم.
ولا تزال البداية الرسمية لفصل الشتاء على بعد أكثر من أسبوعين.
وقال تشينارد إن درجات الحرارة انخفضت يوم الخميس إلى مستويات قياسية منخفضة جديدة في أكثر من عشرة أماكن في جميع أنحاء ولاية أيوا وأجزاء من ويسكونسن ومينيسوتا.
وبلغت درجة الحرارة أدنى مستوى على الإطلاق يوم الخميس في ولاية أيوا حيث بلغت 19 درجة تحت الصفر في بلدة سبنسر.
ويقل ذلك عن الرقم القياسي السابق الذي سجلته في هذا الوقت من العام في 2005 وبلغ تسع درجات تحت الصفر.
أما في شمال ولاية نيويورك، فقد انخفضت درجة الحرارة إلى رقم قياسي جديد بلغ 22 درجة تحت الصفر، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق الذي بلغ 20 درجة تحت الصفر.
وبالإضافة إلى البرد القارس، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن من المتوقع هطول الثلوج في أجزاء من وسط المحيط الأطلسي والغرب الأوسط وجبال روكي حتى اليوم السبت.

المفاوضات الأوكرانية الأميركية تدخل يومها الثالث
أميركا تعزز إنتاجها من الغاز الطبيعي المُسال

ووفقا للتوقعات، فإن نظام العواصف الذي يعبر السهول الشمالية والغرب الأوسط اليوم السبت سيجلب معه احتمال تساقط ثلوج كثيفة في بعض الأحيان.

المصدر: رويترز
أميركا
عاصفة ثلجية
غارات عنيفة تستهدف شمالي وجنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل القوة الدولية في غزة
اليوم 02:50
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
اليوم 02:50
طفلان يجلسان على أنقاض منزل في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: 600000 طفل خارج مقاعد الدراسة للعام الثاني
اليوم 02:50
نازحة سودانية في مخيم للنازحين شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون في منظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية بمستويات خطيرة في السودان
اليوم 02:50
أطفال يمنيون مهددون بالجوع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية توقف المشاريع الإغاثية باليمن
اليوم 02:50
