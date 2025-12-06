ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القتلى بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في جزيرة سومطرة، قائلة إن 883 شخصاً على الأقل تأكدت وفاتهم، بينما لا يزال أكثر من 500 شخص آخرين في عداد المفقودين.

وأضافت الوكالة أن الأرقام تشمل ثلاث مقاطعات - آتشيه وسومطرة الشمالية وسومطرة الغربية - التي ضربتها أمطار غزيرة استمرت لأيام وتسببت في فيضان الأنهار وحدوث انهيارات أرضية وأضرار بالغة في البنية التحتية للنقل.

وتابعت الوكالة أن 520 شخصا مازالوا في عداد المفقودين وأصيب حوالي 4200 آخرين.

وسجّلت مقاطعة آتشيه أعلى عدد من القتلى بلغ 345 شخصاً و174 شخصاً في عداد المفقودين. وقالت الوكالة إن العديد من المصابين الذين يبلغ عددهم 3500 شخص كانوا من المناطق الريفية التي تقع على تضاريس شديدة الانحدار عرضة لانهيارت أرضية.

وفي مقاطعة سومطرة الشمالية، أكد المسؤولون مقتل 312 شخصاً وفقدان 133 آخرين، بينما أبلغت مقاطعة سومطرة الغربية عن مقتل 266 شخصاً وفقدان 213 آخرين.

وحذّرت الوكالة من أن عدد الضحايا يمكن أن يرتفع أكثر، مع وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق المعزولة. وكان الوصول إلى تلك المناطق قد تعطل بسبب عشرات من الجسور المدمرة والطرق المغلقة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه النظيفة والاتصالات عن بعض القرى لأيام.