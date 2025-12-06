الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أوامر بالإخلاء لسكان قرية باليونان جراء العاصفة بيرون

أوامر بالإخلاء لسكان قرية باليونان جراء العاصفة بيرون
6 ديسمبر 2025 14:00

 حثّت السلطات اليونانية سكان إحدى قرى منطقة ثيساليا على إخلاء منازلهم بعدما فاض نهر قريب، عقب هطول أمطار غزيرة جراء العاصفة بيرون التي من المتوقع أن تنخفض قوتها اليوم السبت.
وأصدرت سلطات الحماية المدنية 112 تحذيراً للسكان في قرية يبيريا ودعتهم إلى الإخلاء والاتجاه إلى فارسالا التي تبعد 15 كيلومتراً جراء فيضان النهر انيبياس على ضفافه، بحسب الموقع الإلكتروني إيكاثيميريني اليوناني.
ومن ناحية أخرى، فاض النهر بينيوس على ضفافه في فالوماندري مساء أمس الجمعة.
ومن المتوقع أن تواصل الأحوال الجوية السيئة الناتجة عن العاصفة بيرون، ضرب أجزاء أخرى من البلاد حتى منتصف نهار اليوم السبت، بحسب أحدث التوقعات.
يُذكر أن الأمطار الغزيرة والرياح القوية تسببت، أمس الجمعة،في اضطرابات واسعة حول بحر إيجه في اليونان.
وفي غضون بضع ساعات، غمرت المياه العديد من الطرق في أثينا، وشبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت.
وتوقفت حركة المرور تقريباً في بعض المناطق، طبقاً لما ذكرته قناة «إي.آر.تي نيوز» الإخبارية اليونانية اليوم الجمعة.
وذكرت السلطات أن حالة الطقس السيئة الحالية هي من بين الأسوأ منذ سنوات.
ولا تزال المدارس مغلقة في تسع من أصل 13 منطقة في اليونان. وقالت الحكومة إن المواطنين سيعملون من المنزل، كلما أمكن. 

المصدر: د ب أ
اليونان
فيضانات
