الأخبار العالمية

سريلانكا تكشف عن خطة إغاثة للمتضررين من الإعصار

سريلانكا تكشف عن خطة إغاثة للمتضررين من الإعصار
6 ديسمبر 2025 14:12

كشفت سريلانكا التي ضربها إعصار مدمر عن حزمة تعويضات ضخمة لإعادة بناء المنازل المتضررة، رغم استعداد الجزيرة السبت لمزيد من الفيضانات وانزلاقات التربة.
وأكدت الحكومة مقتل 607 أشخاص وفقدان 214 آخرين وسط مخاوف من أن يكونوا قد لقوا حتفهم، فيما وصف الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي الوضع بأنه الكارثة الطبيعية الأصعب في البلاد.
وتضرر أكثر من مليوني شخص، أي ما يقرب من 10% من السكان.
وأعلنت وزارة المالية، في بيان مساء الجمعة، عن تقديم ما يصل إلى عشرة ملايين روبية (33 ألف دولار) للناجين لشراء أرض في موقع أكثر أماناً وبناء منزل جديد.
وستمنح الحكومة أيضاً مليون روبية تعويضاً عن كل حالة وفاة أو إصابة بإعاقة دائمة.
وأفاد مركز إدارة الكوارث بأن أكثر من 71 ألف منزل تضرر، بما في ذلك قرابة خمسة آلاف منزل دُمرت بالكامل جراء الفيضانات وانزلاقات الأتربة التي ضربت هذا البلد الأسبوع الماضي.
ولا يزال حوالي 150 ألف شخص يقيمون في ملاجئ تديرها الدولة بعدما وصل عددهم إلى 225 ألفاً.
وأعلن صندوق النقد الدولي أنه يدرس طلب سريلانكا الحصول على 200 مليون دولار تضاف إلى شريحة تبلغ 347 مليون دولار كان من المقرر أن تتلقاها كولومبو هذا الشهر.
وأضاف الصندوق، ومقره واشنطن، في ساعة متأخرة الجمعة: «يستمر صندوق النقد الدولي في التواصل الوثيق مع السلطات السريلانكية خلال هذه الفترة الصعبة، ويؤكد دعمه لجهود التعافي وإعادة البناء وتعزيز القدرة على الصمود في المستقبل».
دمّر الإعصار ديتواه مساحات شاسعة من سريلانكا التي تسعى لتخطي أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها في 2022، بعد صفقة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار لمدة أربع سنوات من صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليها في أوائل 2023.

 

