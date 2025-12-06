إندونيسيا تعتزم شراء 200 مروحية لمواجهة الكوارث الطبيعية

أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو عن خطة لشراء ما يصل إلى 200 مروحية العام المقبل لتعزيز الوضع الدفاعي لإندونيسيا وتحسين استعدادها لمواجعهة الكوارث الطبيعية.

وأشار إلى ارتفاع مخاطر الكوارث التي تواجهها البلاد بسبب موقعها في حلقة النار في المحيط الهادئ، في إشارة إلى الاستجابة الطارئة المستمرة للفيضانات والانهيارات الأرضية في جزيرة سومطرة، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم السبت.

وقال برابوو خلال احتفال حزب جولكار بالذكرى الـ61 لتأسيسه في جاكرتا أمس الجمعة، لقد حصلنا على خمس مروحيات جديدة هذا الأسبوع وسيستمر العدد في الارتفاع.

لقد أمرت بشراء 200 مروحية، اعتباراً من يناير العام المقبل.

وقدم تعازيه للسكان المتضررين من الكوارث واسعة النطاق وقال إن إندونيسيا تظل دولة مرنة قادرة على التغلب على الأزمات من خلال العمل الجماعي والحشد السريع.

وكانت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت ارتفاع حصيلة القتلى بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في جزيرة سومطرة ، قائلة إن 883 شخصاً على الأقل تأكدت وفاتهم، بينما لا يزال أكثر من 500 شخص آخرين في عداد المفقودين.