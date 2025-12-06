قتلى في اشتباكات حدودية بين باكستان وأفغانستان

قال مسؤولون من باكستان وأفغانستان إن البلدين تبادلا إطلاق نار كثيفا في منطقة حدودية في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، ما تسبب في مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

وأوضح متحدث باسم حركة طالبان أن القوات الباكستانية شنت هجمات في منطقة "سبين بولداك" بولاية قندهار.

وقال متحدث آخر إن القصف أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

واتهم متحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني القوات الأفغانية "بإطلاق نار غير مبرر" على امتداد منطقة "شامان" الحدودية.

وقال المتحدث، في بيان "لا تزال باكستان في حالة تأهب تام وملتزمة بضمان وحدة أراضيها وسلامة مواطنيها".

وجاء تبادل إطلاق النار بعد نحو أسبوع من انتهاء جولة جديدة من محادثات السلام بين الجارتين في جنوب آسيا دون تحقيق تقدم، رغم اتفاق الجانبين على مواصلة وقف إطلاق النار الهش.

وكانت المحادثات التي انعقدت في السعودية في مطلع الأسبوع الماضي أحدث لقاء في سلسلة اجتماعات استضافتها قطر وتركيا والسعودية بهدف تهدئة الوضع في أعقاب الاشتباكات الحدودية الدامية التي وقعت في بين البلدين في أكتوبر.