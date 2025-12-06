الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البابا: الفاتيكان لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسان

البابا: الفاتيكان لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسان
7 ديسمبر 2025 02:49

الفاتيكان (وكالات) 

قال البابا ليو الرابع عشر، أمام عدد من السفراء الجدد، أمس، إن الفاتيكان لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء العالم. وهذه من أوضح التصريحات التي تكشف حتى الآن عن فلسفة البابا الذي انتُخب على رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم في مايو عقب وفاة البابا فرنسيس.
وقال البابا أمام مجموعة السفراء الثلاثة عشر: «أود أن أؤكد مجدداً أن الفاتيكان لن يقف مكتوف الأيدي أمام التفاوتات الجسيمة والظلم وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية في مجتمعنا العالمي الذي يزداد انقساماً وعرضة للصراعات».
وأكد البابا أن دبلوماسية الفاتيكان تتجه باستمرار نحو خدمة خير البشرية، لا سيما من خلال مناشدة الضمائر والإصغاء لأصوات الفقراء، أو الذين يعيشون في أوضاع هشة، أو الذين يُدفعون إلى هامش المجتمع. وبتركيزه على عدم المساواة، يبني لاوون على أولويات سلفه البابا فرنسيس الذي دافع عن حقوق المهاجرين وغيرهم من الفئات المستضعفة خلال حبريته.

أخبار ذات صلة
البابا يدعو لاختيار طريق السلام
في ختام زيارته إلى لبنان.. البابا يدعو لوقف "الهجمات والأعمال العدائية"
البابا ليو الرابع عشر
الفاتيكان
البابا فرنسيس
حقوق الإنسان
الكنيسة الكاثوليكية
آخر الأخبار
غارات عنيفة تستهدف شمالي وجنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل القوة الدولية في غزة
اليوم 02:50
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
اليوم 02:50
طفلان يجلسان على أنقاض منزل في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: 600000 طفل خارج مقاعد الدراسة للعام الثاني
اليوم 02:50
نازحة سودانية في مخيم للنازحين شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون في منظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية بمستويات خطيرة في السودان
اليوم 02:50
أطفال يمنيون مهددون بالجوع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية توقف المشاريع الإغاثية باليمن
اليوم 02:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©