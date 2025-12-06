الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الجيش اللبناني يوقف 6 متورطين في الاعتداء على الـ«يونيفيل»

جانب من قوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل» في لبنان (أرشيفية)
7 ديسمبر 2025 02:49

بيروت (وكالات)

أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ستة متورطين في الاعتداء على دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل». 
وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صحفي أمس: «اعتدى ليل الخميس/الجمعة الماضيين عدد من المواطنين على دورية لليونيفيل على طريق الطيري - بنت جبيل  في الجنوب، ما أدى إلى تضرر آلية تابعة لها، من دون وقوع إصابات في صفوف عناصرها». وباشر الجيش فوراً متابعة الموضوع، بحسب البيان، لملاحقة الفاعلين، ونتيجة المتابعة، أوقفت مديرية المخابرات ستة متورطين في الاعتداء. 
وشددت قيادة الجيش على خطورة أي اعتداء على «اليونيفيل»، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين، كما تلفت إلى الدور الأساسي الذي تقوم به «اليونيفيل» في منطقة جنوب الليطاني، وعلاقة التنسيق الوثيق بينها وبين الجيش، ومساهمتها الفاعلة في جهود إعادة الاستقرار.

