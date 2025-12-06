الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
المجلس العالمي للتسامح يبحث في الصومال جهود نشر قيم السلام

المجلس العالمي للتسامح يبحث في الصومال جهود نشر قيم السلام
6 ديسمبر 2025 22:45

مقديشو (وام) 
أشاد معالي حمزة عبدي بري، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، بالدور الرائد للمجلس العالمي للتسامح والسلام على المستويين الإقليمي والدولي، ولا سيما في القارة الأفريقية، مؤكداً أهمية المبادرات التي يقودها المجلس في دعم الحوار والتعايش، وتمكين المرأة، وتعزيز مشاريع التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال استقباله معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في العاصمة مقديشو، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الجهود الرامية إلى نشر قيم التسامح والسلام وترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.

وضمّ الوفد المرافق لمعالي الجروان، ويس علمي وعبدو محمد، عضوي البرلمان الدولي للتسامح والسلام من جمهورية جيبوتي.
من جانبه، أكد معالي أحمد بن محمد الجروان حرص المجلس على توسيع آفاق التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية، والعمل مع مؤسساتها المختلفة لترسيخ ثقافة التسامح والسلام، ودعم التطوير المؤسسي والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التنمية والازدهار.

أخبار ذات صلة
وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية يزور أرض الصومال لتفقد عشرات المشاريع الخيرية
عُمان والبحرين إلى نهائيات كأس العرب

في سياق متصل، وقع المجلس العالمي للتسامح والسلام اتفاقيتي تعاون مع البرلمان الصومالي بغرفتيه، وذلك خلال مراسم رسمية عُقدت في مقر البرلمان بالعاصمة مقديشو.
وقد وقع معالي أحمد بن محمد الجروان الاتفاقيتين مع معالي عبدي حاشي عبد الله، رئيس مجلس الشيوخ الصومالي، ومعالي آدم محمد نور «مدوبي» رئيس مجلس الشعب الصومالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني ودعم الجهود المشتركة لنشر قيم التسامح والسلام.

وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تشكل دفعة مهمة في توثيق التعاون البرلماني الدولي وتطوير المبادرات الهادفة إلى تعزيز الحوار والتعايش والسلام.
وأشاد قادة البرلمان الصومالي بالدور الذي يقوم به المجلس العالمي للتسامح والسلام في دعم العمل البرلماني في مجالات التسامح والسلام والتنمية، وما يمثّله من منصة دولية لتعزيز هذه القيم عبر التعاون بين البرلمانات.
من جانبه، عبر معالي الجروان عن تقديره لما يبذله البرلمان الصومالي من جهود جادة لترسيخ ثقافة الحوار والاستقرار، مؤكداً حرص المجلس على تنفيذ بنود الاتفاقيتين بروح الشراكة الهادفة بما يخدم الأمن والسلام والتنمية في الصومال والمنطقة.

الصومال
قيم السلام
المجلس العالمي للتسامح والسلام
المجلس العالمي للتسامح
