زعماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا يجتمعون في لندن

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أنه سيلتقي الاثنين في العاصمة البريطانية لندن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس بهدف مناقشة "المفاوضات المستمرة في إطار الوساطة الأميركية".

جاء إعلان ماكرون في وقت يعقد مسؤولون أوكرانيون وأميركيون مباحثات لليوم الثالث في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، تتناول خطة إنهاء الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ نحو أربعة أعوام.

وكتب ماكرون، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "سأسافر إلى لندن الاثنين للقاء الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني، من أجل تقييم الوضع والمفاوضات المستمرة في إطار الوساطة الأميركية".

وأضاف "سنواصل هذه الجهود مع الأميركيين لتأمين ضمانات أمنية لأوكرانيا، من دونها لن يكون هناك سلام قوي ودائم".

والتقى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يرافقه جاريد كوشنر، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين الثلاثاء، لمناقشة الخطة الأميركية لإنهاء الأزمة.