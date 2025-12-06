الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يجري مكالمة "مهمة" مع المبعوث الأميركي ويتكوف

ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي
6 ديسمبر 2025 23:52

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إنه أجرى مكالمة هاتفية طويلة "ومهمة" بشأن مستجدات خطة السلام الخاصة بأوكرانيا مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب ومع جاريد كوشنر.
وأضاف زيلينسكي، على منصة إكس "أوكرانيا تؤكد عزمها مواصلة العمل بنية حسنة مع الجانب الأميركي لتحقيق سلام حقيقي. واتفقنا على الخطوات المقبلة وصيغ المحادثات المشتركة".
وأكد الرئيس الأوكراني "تناولنا العديد من الجوانب وراجعنا نقاطا أساسية يمكن أن تضمن إنهاء إراقة الدماء".
وعقد ويتكوف وكوشنر محادثات على مدى يومين مع كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية هذا الأسبوع، والتي وصفها الجانبان بأنها "مناقشات بناءة حول دفع مسار موثوق به نحو سلام دائم وعادل في أوكرانيا".
‭‭ ‬‬كان من المتوقع أن يطلع ويتكوف، أوميروف على نتائج اجتماعه في موسكو هذا الأسبوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف زيلينسكي إنه ينتظر أن يقدم له أوميروف شخصيا تقريرا مفصلا في كييف.

أخبار ذات صلة
زعماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا يجتمعون في لندن
الكرملين: المحادثات مع واشنطن مشجعة
المصدر: وكالات
ستيف ويتكوف
جاريد كوشنر
خطة سلام
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
غارات عنيفة تستهدف شمالي وجنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل القوة الدولية في غزة
اليوم 02:50
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
اليوم 02:50
طفلان يجلسان على أنقاض منزل في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: 600000 طفل خارج مقاعد الدراسة للعام الثاني
اليوم 02:50
نازحة سودانية في مخيم للنازحين شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون في منظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية بمستويات خطيرة في السودان
اليوم 02:50
أطفال يمنيون مهددون بالجوع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية توقف المشاريع الإغاثية باليمن
اليوم 02:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©