زيلينسكي يجري مكالمة "مهمة" مع المبعوث الأميركي ويتكوف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إنه أجرى مكالمة هاتفية طويلة "ومهمة" بشأن مستجدات خطة السلام الخاصة بأوكرانيا مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب ومع جاريد كوشنر.

وأضاف زيلينسكي، على منصة إكس "أوكرانيا تؤكد عزمها مواصلة العمل بنية حسنة مع الجانب الأميركي لتحقيق سلام حقيقي. واتفقنا على الخطوات المقبلة وصيغ المحادثات المشتركة".

وأكد الرئيس الأوكراني "تناولنا العديد من الجوانب وراجعنا نقاطا أساسية يمكن أن تضمن إنهاء إراقة الدماء".

وعقد ويتكوف وكوشنر محادثات على مدى يومين مع كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية هذا الأسبوع، والتي وصفها الجانبان بأنها "مناقشات بناءة حول دفع مسار موثوق به نحو سلام دائم وعادل في أوكرانيا".

‭‭ ‬‬كان من المتوقع أن يطلع ويتكوف، أوميروف على نتائج اجتماعه في موسكو هذا الأسبوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف زيلينسكي إنه ينتظر أن يقدم له أوميروف شخصيا تقريرا مفصلا في كييف.