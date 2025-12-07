الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نوافير حمم جديدة تتدفق من بركان كيلاويا في هاواي

بركان كيلاويا في هاواي(أرشيفية)
7 ديسمبر 2025 08:44

تدفقت نوافير حمم جديدة من بركان كيلاويا في هاواي السبت، بعد نحو عام على ثوران أحد أنشط البراكين في العالم، وفق ما أفاد علماء أميركيون.
وأفاد مرصد البراكين في هاواي التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية في بيان، عن "ثوران مستمر لنوافير حمم بركانية يتراوح ارتفاعها بين 15 و30 مترا تقريبا من الفتحة الشمالية"، مضيفا أن "ارتفاعات النوافير تتزايد بسرعة". 
وأعلنت هيئة المسح الأميركية أن الجولة الـ38 من الثوران المستمر للبركان الذي ينفث الصخور المنصهرة والغازات من أعماق الأرض، بدأت عند الساعة 8,45 صباحا بالتوقيت المحلي (18,45 ت غ).
وأضافت الهيئة أن هذا النشاط متقطع منذ بدء الثوران في 23 ديسمبر 2024، ويستمر عادة "ليوم أو أقل". 
وذكرت الهيئة الأميركية أن النشاط البركاني بأكمله "ينحصر في فوهة هاليماوماو"، ومن غير المتوقع أن تتأثر المطارات المحلية بالغاز البركاني أو الرماد. 
ويراقب المسؤولون ارتفاع مستويات الغاز البركاني وظاهرة تسمى "شعر بيليه"، حيث تتحول حمم النوافير إلى خيوط من الزجاج البركاني التي غالبا ما تحملها الرياح لمسافة قد تزيد عن 15 كيلومترا بعيدا عن الفوهة. 
ويشهد بركان كيلاويا نشاطا مكثفا منذ عام 1983، ويثور بانتظام نسبيا. 
وهو واحد من ستة براكين نشطة تقع في جزر هاواي التي تضم أيضا ماونا لوا، أكبر بركان في العالم. 
وبركان كيلاويا أصغر بكثير من ماونا لوا المجاور ولكنه أكثر نشاطا ويبهر بثورانه السياح الذين يأتون لرؤية عروضه النارية من الطائرات المروحية.

