الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وفاة 23 شخصاً في حريق بالهند

أفراد من الشرطة يقفون خارج موقع الحريق في ولاية غوا
7 ديسمبر 2025 08:53

لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم جراء اندلاع حريق في منشأة ترفيهية بمدينة "غوا" السياحية الهندية، وفق ما أعلن رئيس وزراء ولاية غوا برامود ساوانت ومسؤولون آخرون.

وذكرت الشرطة، أن عددا من السياح كانوا ضمن الضحايا في الحريق الذي وقع في منشأة ترفيهية بمنطقة أربورا في مقاطعة شمال غوا.

أخبار ذات صلة
«قمة نيودلهي».. بوتين ومودي يتفقان على تعزيز التجارة
في حوار «تريندز-أوبزرفر».. مناقشة دور مراكز الفكر في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الشرق الأوسط والهند

وقال ساوانت في منشور على منصة إكس: "اليوم يوم مؤلم للغاية لنا جميعا في غوا، حادث حريق كبير في أربورا أودى بحياة 23 شخصا"، مشيرا إلى أنه زار موقع الحادث وأمر بفتح تحقيق شامل، مع التأكيد على أن "المسؤولين سيواجهون أشد الإجراءات القانونية، وأنه سيتعامل بحزم مع أي تقصير أو إهمال".

وأوضح ساوانت للصحفيين أن "ثلاثة إلى أربعة" من الضحايا هم من السياح، مضيفا أن ثلاثة أشخاص توفوا متأثرين بحروقهم، بينما قضى الآخرون اختناقا.

المصدر: وام
حريق
الهند
آخر الأخبار
ألونسو يطالب لاعبي ريال مدريد بـ «قلب الصفحة»
الرياضة
ألونسو يطالب لاعبي ريال مدريد بـ «قلب الصفحة»
اليوم 12:16
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
الرياضة
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
اليوم 11:52
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
اليوم 11:30
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
الرياضة
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
اليوم 11:28
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©