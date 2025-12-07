زلزال بقوة 7 درجات يضرب كندا

ضرب زلزال بقوة 7 درجات، بعد ظهر أمس السبت، إقليم يوكون في شمال غرب كندا، بحسب ما أفاد به المعهد الجيولوجي الأميركي.

وأوضح المعهد أن الزلزال وقع على بعد نحو 250 كلم غرب مدينة وايتهورس، قرب الحدود مع ولاية ألاسكا الأميركية.

ووفقا للدرك الملكي الكندي، لم يتم تسجيل أي خسائر مادية أو إصابات بشرية.

وأعقبت الهزة الرئيسية نحو عشرين هزة ارتدادية على مدى ساعتين.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام كندية أن الزلزال ضرب منطقة غير مأهولة بالسكان.

وتم تحديد مركز الزلزال على مسافة تقارب 130 كلم من بلدة هاينز جانكشن، التي يبلغ تعداد ساكنتها نحو 1000 نسمة.