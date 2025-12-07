الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى وعشرات المصابين بحادث مأساوي في الجزائر

قتلى وعشرات المصابين بحادث مأساوي في الجزائر
7 ديسمبر 2025 12:17

 لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 34 آخرون أمس السبت، في انقلاب حافلة لنقل المسافرين في جنوب الجزائر، وفق ما أفاد بيان للدفاع المدني.

 

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية الحافلة منقلبة على سقفها إلى جانب طريق في بلدة تبلبالة، على بُعد نحو 400 كيلومتر جنوب مدينة بشار، في جنوب البلاد.

 

وانحرفت الحافلة التي كانت تقل ركابا وانقلبت أثناء سيرها على الطريق السريع الذي يربط مدينتي بشار وتندوف، في أقصى جنوب الجزائر.

 

أخبار ذات صلة
مدرب البحرين يحمل نفسه مسؤولية الهزيمة الثقيلة من الجزائر في كأس العرب
العراق يعبر إلى ربع نهائي كأس العرب

وأعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن حزنه الشديد للحادث، مقدما تعازيه لأسر الضحايا.

 

ويعد هذا الحادث المروري الأكثر دموية منذ أغسطس، عندما تدهورت حافلة تقل ركابا في واد قرب الجزائر العاصمة، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا.

المصدر: وام
الجزائر
حادث مروري
حادث
آخر الأخبار
ألونسو يطالب لاعبي ريال مدريد بـ «قلب الصفحة»
الرياضة
ألونسو يطالب لاعبي ريال مدريد بـ «قلب الصفحة»
اليوم 12:16
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
الرياضة
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
اليوم 11:52
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
اليوم 11:30
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
الرياضة
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
اليوم 11:28
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©