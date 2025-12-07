الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة الإندونيسية

7 ديسمبر 2025 11:03

أكدت الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث في مدينة باندا آتشيه ارتفاع حصيلة القتلى في أعقاب الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ثلاث مقاطعات في جزيرة سومطرة إلى 914.
وقال مركز البيانات والمعلومات والاتصالات التابع للوكالة "حتى بعد ظهر أمس السبت، بلغ عدد القتلى 914، بزيادة 47 عن إجمالي 867"، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.
وسجلت مقاطعة آتشيه أعلى عدد من القتلى، وهو 359، تليها مقاطعة سومطرة الشمالية(329 قتيلا)، ثم سومطرة الغربية(226).
وتكثف فرق الاستجابة جهود البحث والإنقاذ لتقليص عدد الضحايا. وفي مختلف أنحاء المقاطعات الثلاث، مازال 389 شخصا في عداد المفقودين، طبقا لأحدث قائمة لفريق البحث والإنقاذ. 

أخبار ذات صلة
مخاوف من انتشار الجوع مع توقع هطول مزيد من الأمطار على إندونيسيا
إندونيسيا تعتزم شراء 200 مروحية لمواجهة الكوارث الطبيعية
المصدر: وكالات
سومطرة
إندونيسيا
