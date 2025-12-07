الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

المبعوث الأميركي: اتفاق السلام في أوكرانيا قريب جداً

أشخاص يضعون الزهور في مقبرة ليتشاكيف في يوم القوات المسلحة الأوكرانية، في لفيف
7 ديسمبر 2025 15:42

قال كيث كيلوج المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب هناك "قريب جدا".
وقال كيلوج، في منتدى ريجان للدفاع الوطني إن الجهود المبذولة لحل الصراع في "الأمتار العشرة النهائية" والتي وصفها بأنها دائما الأصعب.
وأضاف كيلوج أن القضيتين الرئيسيتين العالقتين تتعلقان بالأراضي.وأضاف كيلوج "إذا حللنا هاتين المسألتين، أعتقد أن بقية الأمور ستسير على ما يرام... كدنا نصل إلى النهاية".وتابع قائلا "اقتربنا حقا".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس السبت إنه أجرى مكالمة هاتفية طويلة و"جوهرية" مع المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، وصهر ترامب، جاريد كوشنر.

المصدر: وكالات
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
المبعوث الأميركي
