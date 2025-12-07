الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ماكرون يهدّد بفرض رسوم جمركية على منتجات الصين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
7 ديسمبر 2025 17:44

هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرض رسوم جمركية على منتجات الصين "في الأشهر المقبلة"، في حال لم تتخذ بكين إجراءات للحدّ من العجز التجاري المستمر في الازدياد مع الاتحاد الأوروبي.
وفي مقابلة نُشرت اليوم الأحد في صحيفة "ليزيكو" الفرنسية اليومية، قال ماكرون لدى عودته من زيارة رسمية إلى الصين "أبلغتهم بأنهم في حال لم يتحرّكوا، فسنضطر نحن الأوروبيين، خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلى اتخاذ إجراءات صارمة (...) على غرار الولايات المتحدة، كفرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية".
تفرض واشنطن رسوما جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية، وقد خُفّضت هذه الرسوم من 57% إلى 47% بموجب اتفاقية أُعلن عنها في نهاية  أكتوبر الماضي بين البلدين.
خلال زيارته إلى الصين، أكد ماكرون ضرورة قبول أوروبا للاستثمارات الصينية، من أجل خفض عجزها التجاري مع الصين.
وقال لصحيفة "ليزيكو": "لا يمكننا الاستيراد باستمرار. على الشركات الصينية أن تأتي إلى أوروبا".
وثمة نحو عشرة مجالات معنية، أهمّها البطاريات، وتكرير الليثيوم، وطاقة الرياح، والطاقة الكهروضوئية، والمركبات الكهربائية، ومضخات الحرارة الهوائية، والإلكترونيات الاستهلاكية، وتقنيات إعادة التدوير، والروبوتات الصناعية، والمكونات المتقدمة.
وشدد ماكرون على أنّ الاستثمارات الصينية في أوروبا "ينبغي ألا تكون استغلالية، أي ألا تهدف إلى فرض الهيمنة وإحداث التبعية".

المصدر: آ ف ب
