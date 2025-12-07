الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

17 قتيلاً بغرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة يونانية

حرس السواحل ينقلون جثث المهاجرين الغرقى قرب جزيرة كريت (وكالات)
8 ديسمبر 2025 02:40

اثينا (وكالات)

عُثر على جثث 17 مهاجراً، كلهم رجال، بعد غرق قاربهم جنوب جزيرة كريت اليونانية، وفق ما أفادت متحدّثة باسم جهاز خفر السواحل اليوناني أمس.
وقالت المتحدثة «تم نقل ناجيين في حالة حرجة إلى المستشفى»، لافتة إلى أنه من المقرّر إجراء تشريح للجثث لكشف ملابسات الغرق. وأورد التلفزيون الرسمي اليوناني أنه تم العثور على جثث المهاجرين داخل القارب الذي كان يتسرب إليه الماء وكان قد فرغ جزئياً من الهواء.
ويدرس أطباء شرعيون فرضية الإصابة بانخفاض درجة الحرارة أو الجفاف، وفق التلفزيون. وتم رصد القارب على بعد 26 ميلاً بحرياً جنوب غرب جزيرة كريت، وفق السلطات اليونانية. ورصدت سفينة شحن ترفع العلم التركي القارب مساء، وأبلغت السلطات اليونانية، وفق ما أوردت وكالة أنباء أثينا اليونانية «آنا».
ووفق جهاز خفر السواحل اليوناني، توجّهت سفينتان تابعتان للجهاز وواحدة تابعة لوكالة فرونتكس الأوروبية وثلاث سفن عابرة، إضافة لمروحية سوبر بوما وطائرة تابعة لفرونتكس، إلى موقع الحادث. 
وأشار الناجيان إلى أن القارب أصبح غير مستقر بسبب سوء الأحوال الجوية ولم يكن هناك أي أغطية أو أغذية أو سوائل، وفق الجهاز.

