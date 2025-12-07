الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

مباحثات ليبية أوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
8 ديسمبر 2025 02:40

حسن الورفلي (بنغازي)

بحث قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وقائد عملية «إيريني» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية «يوبام»، السبل الكفيلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال بيان للقيادة العامة أمس: إن حفتر استقبل في مكتبه بمقر القيادة العامة - بنغازي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، وقائد عملية «إيريني» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، الأدميرال ماركو كاسابييري، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية «يوبام»، يان فيشيتال. ولفت البيان إلى أن اللقاء، شهد تبادل الجانبين وجهات النظر حول التطورات المحلية والإقليمية، وبحث السبل الكفيلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. 
وأكد حفتر أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتأثير ذلك على دول المنطقة. واختتم الاجتماع بتأكيد الطرفين على مواصلة الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.

