الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر تحذّر من خطورة تقويض السيادة السورية

مصر تحذّر من خطورة تقويض السيادة السورية
8 ديسمبر 2025 02:39

القاهرة (وكالات) 

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي، أمس، موقف بلاده الثابت القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية بما يمكنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها في حماية استقرار البلاد، وصون حقوق ومقدرات الشعب السوري.
جاء ذلك خلال لقاء جمع عبد العاطي مع أسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين السوري، على هامش مشاركتهما في منتدى الدوحة، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف.
وفي سياق آخر، أفاد تقرير سوري، أمس، باعتقال ستة عناصر من خلايا تنظيم داعش في عملية إنزال جوي بريف دير الزور الغربي في شمال شرقي البلاد. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صحفي، إن بلدة حوايج بومصعة بريف دير الزور الغربي شهدت، فجر أمس، عملية أمنية مشتركة بين قوات «التحالف الدولي» والوحدات الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، تضمنت عملية إنزال جوي بعد فرض طوق أمني. وأضاف أن العملية أسفرت عن اعتقال ستة عناصر من خلايا تنظيم داعش في المنطقة، وتم اقتيادهم إلى جهة أمنية، مشيراً إلى أن «هذه العملية تأتي في إطار العمليات المشتركة التي تنفذها قوات «التحالف الدولي» مع «قسد» لملاحقة عناصر داعش في مناطق شمال شرقي سوريا».

