الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قطر: وضع غزة لا يمكن أن يستمر

دمار واسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أرشيفية)
8 ديسمبر 2025 02:39

الدوحة (الاتحاد)

أكد رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الوضع الحالي في قطاع غزة لا يمكن أن يستمر، محذراً من أن الانتهاكات الإسرائيلية تهدد بتجدد الصراع بالقطاع.
جاء ذلك، خلال مشاركة المسؤول القطري في جلسة باليوم الثاني والأخير في منتدى الدوحة 2025، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية.
وقال آل ثاني: إنه «لا يمكن للوضع الحالي في القطاع أن يستمر، والانتهاكات تهدد بتجدد الصراع»، مؤكداً أن سكان غزة لا يريدون مغادرة بلادهم، ولا يمكن لأحد إجبارهم على ذلك، في إشارة لرفض بلاده مخططات التهجير الإسرائيلية. 

