«البرلمان العربي»: فتح معبر رفح باتجاه واحد محاولة لتهجير شعب غزة

القاهرة (وكالات)



أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن كيان الاحتلال الإسرائيلي، بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد فقط، بما يمهد لتهجير سكان قطاع غزة قسرياً، مؤكداً أن هذه التصريحات تمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً صارخاً لاتفاق شرم الشيخ، ومحاولة مكشوفة لفرض وقائع جديدة على الأرض تتماشى مع مخطط كيان الاحتلال الهادف لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال اليماحي، في بيان نشره البرلمان على موقعه أمس: إن أي محاولة لفرض فتح المعبر من اتجاه واحد ليست إجراء إنسانياً، بل سياسة ممنهجة للتهجير الجماعي، وابتزاز للشعب الفلسطيني تحت وطأة القصف والحصار، محذراً من أن هذه الخطوات تمثل جريمة حرب وتتنافى مع الاتفاقات الدولية.