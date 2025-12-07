الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«البرلمان العربي»: فتح معبر رفح باتجاه واحد محاولة لتهجير شعب غزة

«البرلمان العربي»: فتح معبر رفح باتجاه واحد محاولة لتهجير شعب غزة
8 ديسمبر 2025 02:40

القاهرة (وكالات)

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن كيان الاحتلال الإسرائيلي، بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد فقط، بما يمهد لتهجير سكان قطاع غزة قسرياً، مؤكداً أن هذه التصريحات تمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً صارخاً لاتفاق شرم الشيخ، ومحاولة مكشوفة لفرض وقائع جديدة على الأرض تتماشى مع مخطط كيان الاحتلال الهادف لتصفية القضية الفلسطينية. 
وقال اليماحي، في بيان نشره البرلمان على موقعه أمس: إن أي محاولة لفرض فتح المعبر من اتجاه واحد ليست إجراء إنسانياً، بل سياسة ممنهجة للتهجير الجماعي، وابتزاز للشعب الفلسطيني تحت وطأة القصف والحصار، محذراً من أن هذه الخطوات تمثل جريمة حرب وتتنافى مع الاتفاقات الدولية. 

أخبار ذات صلة
إسرائيل: قريبون من الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
المتحدثة باسم «الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: تحديات إنسانية متراكمة تواجه الفلسطينيين بالضفة الغربية
حرب غزة
فلسطين
معبر رفح
الحرب في غزة
البرلمان العربي
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
محمد أحمد اليماحي
آخر الأخبار
ألونسو يطالب لاعبي ريال مدريد بـ «قلب الصفحة»
الرياضة
ألونسو يطالب لاعبي ريال مدريد بـ «قلب الصفحة»
اليوم 12:16
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
الرياضة
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
اليوم 11:52
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
اليوم 11:30
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
الرياضة
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
اليوم 11:28
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©