الأخبار العالمية

المتحدثة باسم «الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: تحديات إنسانية متراكمة تواجه الفلسطينيين بالضفة الغربية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام متاجر مغلقة في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ ف ب)
8 ديسمبر 2025 02:40

عبدالله أبو ضيف (رفح)

شددت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سارة ديفيز، على أن المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعيش تحت وطأة تحديات متراكمة، تبدأ من قيود الحركة والتنقل، ولا تنتهي عند صعوبات الحياة اليومية، مشيرة إلى أن كثيراً من الفلسطينيين يعيشون في خوف دائم وحالة مستمرة من عدم اليقين، حيث تأثرت الأرزاق، وتراجعت القدرة على العمل، والآباء يخشون في كل صباح على أبنائهم وهم يغادرون إلى المدرسة.
وذكرت ديفيز، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الفلسطينيين ينتظرون لساعات على الحواجز للوصول إلى مواعيد طبية أو لزيارة أفراد أسرهم، بينما تبقى الأوضاع الإنسانية في حالة هشّة رغم ما تبذله المنظمات الدولية والأممية من جهود.
وفي سياق متصل، شهدت مدينة الخليل صباح أمس، حالة من الشلل التام إثر إضراب شامل عم مختلف قطاعاتها احتجاجاً على مقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية. وقالت مصادر محلية، إن المحال التجارية في مختلف أحياء الخليل أغلقت أبوابها منذ ساعات الصباح، استجابة للدعوات الإضراب التجاري.
ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس، حملة مداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن اعتقال 8 فلسطينيين.
وفي غزة، أشارت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى أن سكان القطاع يعيشون منذ فترة طويلة من دون أساسيات الحياة، ومن الصعب تحديد الأكثر إلحاحاً، إذ إن الاحتياجات واسعة وتشمل المواد الأساسية والغذاء، إضافة إلى البنية التحتية التي تضررت بشدة، مثل شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات الكهرباء والتحلية.

