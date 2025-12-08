الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وتارا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لساحل العاج

وتارا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لساحل العاج
8 ديسمبر 2025 17:41

أدى الحسن وتارا، البالغ من العمر 83 عامًا، اليمين الدستورية اليوم الاثنين رئيسًا لساحل العاج لولاية جديدة، بعد انتخابات استُبعد منها منافساه الرئيسيان.
وأُعيد انتخاب وتارا بنسبة تقارب 90% من الأصوات في انتخابات 25 أكتوبر الماضي، في حين بلغت نسبة المشاركة في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا نحو 50.1%، وهي نسبة تُعد منخفضة نسبيًا.

وتعهّد الرئيس بالدفاع بإخلاص عن الدستور خلال مراسم تنصيبه.
وحضر مراسم التنصيب قادة من 11 دولة إفريقية، إضافة إلى عدد من الرؤساء السابقين.

أخبار ذات صلة
الرئيس الأوكراني: مستعدون لإجراء انتخابات
المفوضية العراقية: حسمنا الطعون على نتائج الانتخابات

ومثّلت فرنسا، والتي تربطها بهذا البلد علاقات جيدة، رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون-بيفيه.
كما أوفدت الولايات المتحدة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية جيكوب هيلبرغ، الذي من المقرر أن يلتقي وتارا بعد الظهر.

المصدر: وكالات
ساحل العاج
انتخابات
الانتخابات الرئاسية
كوت ديفوار
الحسن وتارا
آخر الأخبار
نازحة فلسطينية في مخيم بدير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»
10 ديسمبر 2025
تطور لافت في موقف لندن تجاه تنظيم الإخوان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التوجه البريطاني لحظر «الإخوان» يقرّب نهاية «الجماعة»
10 ديسمبر 2025
البابا يلتقي الرئيس الأوكراني في إيطاليا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يؤكد رفضه التنازل عن أي أراض لروسيا
10 ديسمبر 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تنظيم الإخوان يقف ضد أي مسار حقيقي للسلام في السودان
10 ديسمبر 2025
طفل نازح يتمسك بسياج بمخيم في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
«يونيسف»: أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء تغذية حاداً
10 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©