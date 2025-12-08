الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الشرع يحضّ السوريين على توحيد جهودهم لبناء دولة قوية

الشرع يحضّ السوريين على توحيد جهودهم لبناء دولة قوية
8 ديسمبر 2025 18:04

حضّ الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، السوريين على توحيد جهودهم من أجل بناء "سوريا قوية" وترسيخ استقرارها، بينما نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع في المدن الكبرى بينها العاصمة دمشق احتفالا بذكرى عيد التحرير لبلادهم.
وقال الشرع "المرحلة الراهنة تتطلب توحيد جهود أبناء الوطن كافة، لبناء سوريا قوية، وترسيخ استقرارها، وصون سيادتها، وتحقيق مستقبل يليق بتضحيات شعبها".
وشدد الشرع على أن "صون هذا النصر والبناء عليه يشكل اليوم الواجب الأكبر الملقى على عاتق السوريين جميعا".

وتدفّق الآلاف، منذ ساعات الصباح، إلى الساحات الرئيسية في دمشق رافعين الأعلام السورية، وسط انتشار أمني كثيف. 
وقال جراح العيون إياد برغل (44 عاما) بينما كان يصور بهاتفه شبانا يرفعون العلم السوري قرب المصرف المركزي "ما جرى خلال سنة يشبه المعجزة"، معددا رفع العقوبات التي أرهقت سوريا خلال سنوات الحرب والاستقبال الحافل الذي حظي به الشرع من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي.

