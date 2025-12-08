الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تحرير عشرات التلاميذ المختطفين في نيجيريا

آثار عملية خطف تلاميذ من مدرسة في نيجيريا (أرشيفية)
8 ديسمبر 2025 18:15

قال مسؤول في نيجيريا، اليوم الاثنين، إن الحكومة أنقذت 100 تلميذ كانوا قد خُطفوا من مدرسة في وسط البلاد الشهر الماضي.
وذكر المتحدث دانيال أتوري المسؤول في ولاية النيجر أن مسؤولين حكوميين أكدوا إجراء عملية الإنقاذ صباح اليوم الاثنين، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وخطف مسلحون أكثر من 300 تلميذ و12 من الموظفين في 21 نوفمبر الماضي من مدرسة داخلية في بابيري، وهي قرية صغيرة في ولاية النيجر.
وتمكن 50 تلميذا من الفرار في الساعات التالية، إلا أنه لم تتوفر حتى اليوم الاثنين أي مستجدات حول مكان احتجاز أو أوضاع بقية الأطفال الذي لم يتجاوز عمر بعضهم الست سنوات.

