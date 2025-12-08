الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

زلزال عنيف مصحوب بتسونامي قبالة ساحل اليابان

رفوف ووثائق متناثرة على الأرض إثر زلزال قبالة ساحل اليابان
8 ديسمبر 2025 19:09

ضرب زلزال عنيف، بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، منطقة شمال شرق اليابان في وقت متأخر من يوم الاثنين، مما استدعى إصدار تحذيرات من احتمال وقوع تسونامي وأوامر بإجلاء السكان.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA) إنه من المحتمل أن يضرب تسونامي يصل ارتفاعه إلى ثلاثة أمتار الساحل الشمالي الشرقي لليابان بعد وقوع الزلزال بقوة 7.6 الساعة 11:15 مساءً (14:15 بتوقيت غرينتش).

وأصدرت الوكالة تحذيرات من احتمال وقوع تسونامي في محافظات هوكايدو وآوموري وإيواتي، كما رُصد تسونامي بارتفاع 40 سم في ميناء موتسو أوغاوارا في آوموري وميناء أوراكاوا في هوكايدو قبل منتصف الليل.

وأضافت الوكالة أن مركز الزلزال كان على بُعد 80 كيلومترًا (50 ميلًا) من ساحل محافظة آوموري، على عمق 50 كيلومترًا (30 ميلًا).

تُعد اليابان من أكثر دول العالم عُرضةً للزلازل، حيث تحدث هزة كل خمس دقائق على الأقل.

علّقت شركة سكك حديد شرق اليابان بعض خدمات القطارات في المنطقة، التي ضربها أيضًا زلزالٌ هائلٌ بقوة 9.0 درجات في مارس 2011.

تقع اليابان في منطقة "حلقة النار" التي تُحيط جزئيًا بحوض المحيط الهادئ، وتُمثل حوالي 20% من زلازل العالم التي تبلغ قوتها 6.0 درجات أو أكثر.

المصدر: وكالات
اليابان
زلزال
تسونامي
