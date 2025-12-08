الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قتلى ومفقودون إثر غرق قارب مهاجرين قبالة «كريت» اليونانية

قتلى ومفقودون إثر غرق قارب مهاجرين قبالة «كريت» اليونانية
8 ديسمبر 2025 19:47

أفادت السلطات اليونانية بأن 15 من المهاجرين الذين غرق قاربهم يوم السبت قبالة جزيرة كريت لا يزالون في عداد المفقودين، بعد العثور على جثث 17 آخرين كانوا على متنه.

وأوضحت مسؤولة في المكتب الإعلامي لجهاز خفر السواحل اليوناني أن الناجيَين الوحيديَن من الغرق روَيا سقوط 15 شخصًا في البحر. وأضافت أن عمليات البحث عن المفقودين جارية وتتولى تنسيقها شرطة الموانئ اليونانية.

وعُثر يوم السبت على بُعد 26 ميلاً بحريًا جنوب غرب جزيرة كريت على 17 مهاجراً، معظمهم من السودان ومصر، جثثًا داخل قاربهم الذي كان يتسرب إليه الماء بعد أن فرغ جزئيًا من الهواء.

ونقلت الناطقة باسم خفر السواحل عن الناجيَين قولهما إن «المحرّك توقف يوم الخميس». وبقي القارب بعدها يومين عرضة للأحوال الجوية السيئة، إذ شهدت جزيرة كريت، مثل معظم أنحاء اليونان، أمطارًا غزيرة وطقسًا قاسيًا يومي الخميس والجمعة.

وكان القارب، الذي يحمل 34 شخصًا، قد انطلق يوم الأربعاء من طبرق في ليبيا، وفقًا لسلطات الموانئ اليونانية.

وتخضع جثث المهاجرين السبعة عشر للتشريح حاليًا لتحديد ملابسات الوفاة، فيما رجّحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية يوم السبت أن يكون سبب الوفاة انخفاض حرارة الجسم أو الجفاف.

ورصدت سفينة شحن ترفع العلم التركي القارب بعد ظهر السبت وأبلغت السلطات اليونانية. وتوجّهت إلى موقع الحادث سفينتان تابعتان لجهاز خفر السواحل وثالثة تابعة لوكالة فرونتكس الأوروبية، بالإضافة إلى ثلاث سفن عابرة، إضافة إلى مروحية سوبر بوما وطائرة تابعة لفرونتكس.

وأشار الناجيان إلى أن القارب فقد توازنه بسبب سوء الأحوال الجوية، ولم يكن فيه أية أغطية أو أغذية أو سوائل.

وقال رئيس بلدية إييرابترا، مانوليس فرانغوليس، في تصريح لصحيفة نيا كريتي المحلية: «كل الضحايا كانوا من الشبان». وأضاف: «القارب الذي كان المهاجرون على متنه كان مفرغًا من الهواء من الجانبين، ما أجبر الركاب على التكدس في مساحة محدودة».

ومنذ العام الماضي، يحاول مهاجرون الوصول إلى جزيرة كريت، بوابة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، انطلاقًا من ليبيا، لكن الرحلة البحرية محفوفة بالمخاطر. ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 16,770 شخصًا يسعون للجوء إلى جزيرة كريت منذ بداية العام، وهو عدد يفوق بكثير الوافدين إلى أي جزيرة أخرى في بحر إيجه.

وشددت الحكومة اليونانية المحافظة سياستها المتعلقة بالهجرة مطلع يوليو، بتعليق النظر في طلبات اللجوء، وخصوصًا طلبات الوافدين إلى كريت من ليبيا.

المصدر: وكالات
اليونان
جزيرة كريت
الهجرة
المهاجرين
ليبيا
بحر إيجه
