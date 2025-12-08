قتلى في تجدد المواجهات بين تايلاند وكمبوديا

قتل 5 أشخاص في تجدد اشتباكات حدودية بين تايلاند وكمبوديا، اليوم الاثنين، وذلك بعد أقل من شهرين على وقف لإطلاق النار.

وجاء الاتفاق بعد خمسة أيام من القتال برا وجوا في يوليو الماضي، أسفرت عن مقتل 43 شخصا وأجبرت نحو 300 ألف شخص على إخلاء منازلهم.

استؤنفت الاشتباكات بين البلدين، ليل الأحد الاثنين، مما أجبر آلاف السكان على جانبي الحدود على الفرار مجددا.

وتواصلت المعارك مساء الاثنين بحسب السلطات في كمبوديا.

وقالت بانارات وورثام، وهي تايلاندية تبلغ 59 عاما "طلب منّا زعيم القرية المغادرة، ونظرا لما حدث في يوليو، استجبت فورا لطلبه".

وأضافت المزارعة، التي تعيش قرب الحدود في مقاطعة سورين "اعتقد كثر منا أن القتال انتهى".

وبحسب الجيش التايلاندي، أُجلي نحو 35 ألف شخص من المناطق الحدودية منذ استئناف القتال ليلا، فيما أفادت السلطات الكمبودية بإجلاء أكثر من ألف عائلة من مقاطعة أودار مينشي.

وأفادت الكمبودية هول ماليس، أثناء هروبها من المنطقة "أنا خائفة جدا لدرجة أنني أتوجه إلى عاصمة المقاطعة".

ويعتبر كل من البلدين أن منطقة "بري تشان" تابعة له.

أُبلغ عن مناوشات، أمس الأحد، لكن أعمال العنف تصاعدت ليلا، واتهم كل من الطرفين الآخر بالمسؤولية عنها.