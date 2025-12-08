الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى في تجدد المواجهات بين تايلاند وكمبوديا

قرويون من تايلاند في ملجأ بعد تجدد الاشتباكات مع كمبوديا
8 ديسمبر 2025 19:50

قتل 5 أشخاص في تجدد اشتباكات حدودية بين تايلاند وكمبوديا، اليوم الاثنين، وذلك بعد أقل من شهرين على وقف لإطلاق النار.
وجاء الاتفاق بعد خمسة أيام من القتال برا وجوا في يوليو الماضي، أسفرت عن مقتل 43 شخصا وأجبرت نحو 300 ألف شخص على إخلاء منازلهم.
استؤنفت الاشتباكات بين البلدين، ليل الأحد الاثنين، مما أجبر آلاف السكان على جانبي الحدود على الفرار مجددا.
وتواصلت المعارك مساء الاثنين بحسب السلطات في كمبوديا.
وقالت بانارات وورثام، وهي تايلاندية تبلغ 59 عاما "طلب منّا زعيم القرية المغادرة، ونظرا لما حدث في يوليو، استجبت فورا لطلبه".
وأضافت المزارعة، التي تعيش قرب الحدود في مقاطعة سورين "اعتقد كثر منا أن القتال انتهى".
وبحسب الجيش التايلاندي، أُجلي نحو 35 ألف شخص من المناطق الحدودية منذ استئناف القتال ليلا، فيما أفادت السلطات الكمبودية بإجلاء أكثر من ألف عائلة من مقاطعة أودار مينشي.
وأفادت الكمبودية هول ماليس، أثناء هروبها من المنطقة "أنا خائفة جدا لدرجة أنني أتوجه إلى عاصمة المقاطعة".
ويعتبر كل من البلدين أن منطقة "بري تشان" تابعة له.
أُبلغ عن مناوشات، أمس الأحد، لكن أعمال العنف تصاعدت ليلا، واتهم كل من الطرفين الآخر بالمسؤولية عنها.

أخبار ذات صلة
قتلى في تجدد المواجهات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا
«دبي لأصحاب الهمم» يحصد 8 ميداليات في «دراجات آسيا»
المصدر: وكالات
كمبوديا
تايلاند
اشتباكات حدودية
آخر الأخبار
نازحة فلسطينية في مخيم بدير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»
10 ديسمبر 2025
تطور لافت في موقف لندن تجاه تنظيم الإخوان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التوجه البريطاني لحظر «الإخوان» يقرّب نهاية «الجماعة»
10 ديسمبر 2025
البابا يلتقي الرئيس الأوكراني في إيطاليا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يؤكد رفضه التنازل عن أي أراض لروسيا
10 ديسمبر 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تنظيم الإخوان يقف ضد أي مسار حقيقي للسلام في السودان
10 ديسمبر 2025
طفل نازح يتمسك بسياج بمخيم في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
«يونيسف»: أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء تغذية حاداً
10 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©