ألمانيا تدعو الصين للمساهمة في إنهاء أزمة أوكرانيا

قال يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني، اليوم الاثنين، إنه طلب من المسؤولين الصينيين المساعدة في إنهاء الأزمة في أوكرانيا، فيما تتسارع وتيرة الجهود الدبلوماسية لوضع حد لهذا النزاع.

وجاءت تصريحات فاديفول في العاصمة الصينية بكين تزامنا مع محادثات يجريها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحلفاؤه الأوروبيون في العاصمة البريطانية لندن حول خطة طرحتها الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة.

وقال فاديفول، في مؤتمر صحافي في بكين خلال زيارته الأولى للصين كوزير للخارجية في حكومة المستشار الألماني فريدريش ميرتس "إذا كانت هناك دولة واحدة في العالم لها تأثير قوي على روسيا فهي الصين".

وأضاف "في عالم متصل، يرتبط أمن آسيا وأوروبا ارتباطا وثيقا. ولدينا نحن والصين مصلحة مشتركة في نظام دولي مستقر".

والتقى فاديفول نظيره الصيني وانغ يي ومسؤولين آخرين خلال زيارته.

وتصدرت القضايا الاقتصادية جدول أعمال زيارة فاديفول لا سيما المعادن النادرة، وهي مواد حيوية للعديد من الصناعات بما فيها قطاعات السيارات والإلكترونيات والدفاع.

وقال فاديفول، الذي يختتم زيارته غدا الثلاثاء، إنه تلقى تأكيدات من المسؤولين الصينيين أن بكين تتبع "نهجا بناء" في منح تراخيص تصدير هذه المواد للشركات الألمانية.

ولطالما ارتبطت ألمانيا والصين بعلاقات وثيقة لا سيما على الصعيد الاقتصادي.