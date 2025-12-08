الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر: ضرورة العمل على إخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا

السيسي خلال استقباله حفتر
9 ديسمبر 2025 01:24

القاهرة (وكالات)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده الكامل لسيادة واستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، مشدداً على ضرورة التصدي لأي تدخلات خارجية والعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
 جاء ذلك خلال استقبال السيسي، أمس، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي. 
 وأضاف المتحدث أن السيسي جدد تأكيده على دعم مصر للمبادرات والجهود كافة الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية، لا سيما تلك التي تستهدف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، مشدداً على التزام مصر بمواصلة تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للجيش والمؤسسات الوطنية الليبية، في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين.
 من جانبه، أعرب المشير حفتر عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه مصر والرئيس  المصري شخصياً في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، والدعم الدائم الذي تقدمه للشعب الليبي منذ بداية الأزمة، مؤكداً حرصه على مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى إزاء مختلف التطورات على الساحتين الليبية والإقليمية.

القوات الأجنبية
ليبيا
مصر
الأزمة في ليبيا
الأزمة السياسية في ليبيا
الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي
الجيش الوطني الليبي
خليفة حفتر
حسن رشاد
