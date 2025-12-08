الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إسرائيل تبدأ بناء سور أمني جديد على الحدود مع الأردن

منطقة حدودية بين الأردن وإسرائيل - أرشيفية
9 ديسمبر 2025 01:24

القدس (الاتحاد)

بدأت وزارة الدفاع الإسرائيلية، بناء أول الأقسام ضمن مشروع السور الأمني على الحدود مع الأردن، أمس.
وقالت الوزارة إن الأعمال، تشمل أول جزأين في الجزء الشمالي من الحدود، بـ 80 كيلومتراً، في إطار خطة أشمل لتعزيز التحصينات على امتداد الحدود الشرقية، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، مضيفة أنها تواصل، بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، التخطيط للمقاطع اللاحقة من المشروع، «لصياغة مفهوم دفاعي للحدود والوسائل المطلوبة لتأمينها». 
ويمتد المشروع  على الحدود مع الأردن على  مسافة 425 كيلومتراً، من شمال إيلات، مروراً بالضفة الغربية، وصولاً إلى جنوب الجولان المحتل، بكلفة تقدّر بـ1.7 مليار دولار، وفق الصحيفة.

